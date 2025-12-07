Famiglia nel bosco, il tecnico a Tgcom24: "Per la loro casa ci vorranno tre mesi di lavori"

"Ci vorranno 3 mesi da quando cominceranno i lavori per terminare la casa nuova". I lavori per ristrutturare la nuova casa nel bosco cominceranno, secondo il tecnico incaricato da Nathan e Catherine, subito dopo la decisione dei giudici del tribunale dei minori de L'Aquila sul destino dei 3 bambini allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso. Lo avrebbero deciso i genitori che, d'accordo con gli avvocati, ancora non hanno chiesto i permessi al Comune ma hanno già messo nero su bianco il progetto. "Questa sarà la nuova casa, - illustra il tecnico, - qui verrà fatto un bagno, qui 2 stanze nuove. Questi i materiali che useremo e questo sarà come verrà alla fine".