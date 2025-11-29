Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN COMODATO GRATUITO

Famiglia nel bosco, i genitori danno l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore

Il proprietario dell'immobile, immerso nell'area boschiva di Palmoli, si è detto pronto a concedere a Nathan e Catherine di riunirsi coi loro tre bambini nell'abitazione"

di Alessio Fusco
29 Nov 2025 - 20:50
01:34 

Alla fine la famiglia del bosco - cosi come è stata ribattezzata - ha accettato la nuova casa offerta da un piccolo ristoratore della zona e da sua figlia. Questa nuova abitazione a differenza dell altra è agibile; ha un bagno e una stufa per riscaldarsi. Requisiti che potrebbero convincere il Tribunale dei minori del L'Aquila a riaffidare a Natan i 3 figli, al momento ospiti con la madre in una casa famiglia dopo le verifiche dei servizi sociali sulle condizioni in cui vivevano in questa abitazione rurale di Palmoli. 

   
 