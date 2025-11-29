Famiglia nel bosco, i genitori danno l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore

Alla fine la famiglia del bosco - cosi come è stata ribattezzata - ha accettato la nuova casa offerta da un piccolo ristoratore della zona e da sua figlia. Questa nuova abitazione a differenza dell altra è agibile; ha un bagno e una stufa per riscaldarsi. Requisiti che potrebbero convincere il Tribunale dei minori del L'Aquila a riaffidare a Natan i 3 figli, al momento ospiti con la madre in una casa famiglia dopo le verifiche dei servizi sociali sulle condizioni in cui vivevano in questa abitazione rurale di Palmoli.