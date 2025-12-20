Logo Tgcom24
Cronaca
NIENTE DA FARE

Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità

La Corte d'appello dell'Aquila ribadisce l'ordinanza del Tribunale dei minorenni

di Andrea Noci
20 Dic 2025 - 12:40
01:21 

I bambini della casa nel bosco, per adesso, restano lontani da Palmoli. La Corte d'appello ha chiuso la strada del ricongiungimento, rigettando il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine: per i giudici, è "infondato". La sospensione della potestà genitoriale resta. Ma la decisione della corte d’Appello ha anche dato atto di tutta una serie di progressi fatti dai genitori e ritenuti "apprezzabili", che potrebbero portare al superamento delle criticità in ambito sanitario e scolastico.

video tg