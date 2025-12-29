Logo Tgcom24
Cronaca
Famiglia nel bosco, tensione con gli assistenti sociali

Per i giudici"c'era anche una bronchite trascurata che la difesa"non condivide

29 Dic 2025 - 12:43
01:30 

Ci sono diversi «no» che rischiano di far saltare l’equilibrio fra i Trevallion e gli assistenti sociali. L’ultimo è quello espresso dalla tutor Maria Luisa Palladino a una nuova visita pediatrica sulla gemellina di sei anni. Questo perche' i giudici de l'aquila scrivono che «(Si è reso necessario, ndr) insistere perché la madre abbattesse la sua contrarietà necessaria a trattare la seria bronchite con broncospasmo da cui era affetta la figlia». Per i giudici dunque c'era anche un bronchite trascurata che la difesa non condivide.

