Ex vigilessa uccisa, pm: "Con Gualandi c'era un contratto di sottomissione sessuale"

Esisteva una specie di contratto di sottomissione tra Sofia Stefani, la vigilessa uccisa con un colpo di pistola al volto, e Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia municipale di Anzola Emilia, alle porte di Bologna. C'è anche questo tra i documenti presentati al processo per omicidio dall'avvocato di parte civile, che assiste i famigliari della vittima. Il legale sostiene che Sofia Stefani, 33 anni, in quel periodo fosse fragile e facilmente manipolabile dal suo superiore e amante, 30 anni più vecchio.