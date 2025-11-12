Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL GIALLO

Ex postino scomparso a Gorizia, le persone indagate salgono a tre

Alla compagna Mariuccia Orlando e al suo fratellastro Moreno Redivo"si aggiunge Andrea Piscanec, figlio della donna

di Simone Cerrano
12 Nov 2025 - 19:30
01:25 

Adesso sono tre le persone indagate per la scomparsa di Vito Mezzalira. Alla compagna dell'ex postino di Gorizia, Mariuccia Orlando e al suo fratellastro Moreno Redivo, si aggiunge anche Andrea Piscanec, figlio della donna. Sono accusati di concorso in omicidio volontario e concorso in sottrazione di cadavere. La Orlando e Revivo devono rispondere anche di truffa aggravata e continuata, perché la moglie di Mezzalira - secondo le accuse - ha sempre continuato a ritirare la sua pensione.

gorizia