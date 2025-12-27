Logo Tgcom24
Cronaca
VULCANI / 2

Etna, uno spettacolo in "bianco e nero"

Circondata dalla neve, l'attività eruttiva del vulcano con fontane di lava e cenere

27 Dic 2025 - 13:06
01:43 
