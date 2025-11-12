Davide Ferrerio in coma da tre anni, lettera dei genitori al Papa

La speranza e il dolore si intrecciano in una lettera, scritta dai familiari di Davide Ferrerio - aggredito l'11 agosto del 2022 a Crotone, vittima di uno scambio di persona. I genitori di Davide l'hanno affidato al cardinale Matteo Zuppi, affinché arrivi direttamente nelle mani di Papa Leone XIV. Una richiesta semplice: trovare nel Pontefice un po' di conforto. "Vorrei poterlo incontrare per cercare di renderlo partecipe, per avere qualche conforto con la sua guida spirituale, cercare di avere dei consigli o qualcosa che ci aiuti a cercare di andare avanti perché ci sono momenti veramente difficili da affrontare" racconta il padre di Davide.