Cosenza, sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d'artificio

Un deposito illegale con all'interno quasi 2 milioni di fuochi d'artificio pericolosi è stato scoperto e sequestrato a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dai finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato tre persone. A seguito dell'approfondimento di alcune risultanze investigative, emerse da una precedente attività di servizio che, a novembre, aveva già portato all'arresto di una persona per la detenzione e commercializzazione di materiale illegale assimilabile a "bombe" o "ordigni esplosivi", i militari del Gruppo di Sibari delle Fiamme Gialle, hanno trovato all'interno del locale circa15 tonnellate di fuochi artificiali, già pronti e imballati per essere venduti e utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno.