Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
operazione della gdf

Cosenza, sequestrato deposito con quasi 2 milioni di fuochi d'artificio

I finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato tre persone

22 Dic 2025 - 10:42
00:58 

Un deposito illegale con all'interno quasi 2 milioni di fuochi d'artificio pericolosi è stato scoperto e sequestrato a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dai finanzieri del Comando provinciale Cosenza che hanno denunciato tre persone. A seguito dell'approfondimento di alcune risultanze investigative, emerse da una precedente attività di servizio che, a novembre, aveva già portato all'arresto di una persona per la detenzione e commercializzazione di materiale illegale assimilabile a "bombe" o "ordigni esplosivi", i militari del Gruppo di Sibari delle Fiamme Gialle, hanno trovato all'interno del locale circa15 tonnellate di fuochi artificiali, già pronti e imballati per essere venduti e utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno.

cosenza
botti
video evidenza