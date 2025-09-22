Logo Tgcom24
POI TORNA LA CALMA

Corteo pro-Pal a Milano, gli scontri in via Vittor Pisani

Dai manifestanti lancio di pietre contro le forze dell'ordine e barricate realizzate con bidoni della spazzatura e biciclette

22 Set 2025 - 17:03
Dopo essere stati bloccati alla stazione Centrale di Milano, i manifestanti pro-Pal sono stati respinti in via Vittor Pisani, il lungo viale che collega lo scalo con piazza della Repubblica. Anche qui sono proseguiti gli scontri con le forze dell'ordine, con lancio di pietre e barricate realizzate con bidoni della spazzatura e biciclette. Poi è tornata la calma: la polizia è tornata verso la stazione Centrale, mentre i manifestanti - circa un centinaio - si sono fermati all'altezza dell'incrocio con viale Tunisia e hanno scandito slogan pro-Pal con le mani alzate.

