Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita

È stata una vicina di casa, preoccupata, a chiamare i nipoti di Lucia Pecoraro, 77 anni di Corleone, nel Palermitano. Arrivati davanti casa, hanno bussato alla porta ma nessuno apriva. I vigili del fuoco si sono trovati di fronte a una tragedia. Davanti ai loro occhi, senza vita, c'era Giuseppina Milione, 48 anni, affetta da autismo. Sarebbe stata strangolata dalla madre Lucia, rinvenuta al secondo piano dell'abitazione. Si era suicidata con una corda. I carabinieri indagano. Otto mesi fa, la pensionata era rimasta sola. Il marito, Salvatore, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, molto benvoluto in città, era stato stroncato da un male incurabile. E così era lei a prendersi cura della figlia vittima di recente, di un incidente che le aveva causato problemi motori.