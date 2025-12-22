Logo Tgcom24
Cronaca
E' successo a Bagno a Ripoli (FI)

Cori natalizi vietati, i bimbi cantano fuori dalla scuola

Il prof di religione porta gli alunni in strada"contro il divieto della scuola

22 Dic 2025 - 17:28
01:30 

Dopo settimane di prove per preparare l’esibizione di Natale la scuola ha vietato i cori religiosi. Il professore di religione della quinta elementare della scuola di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, ha deciso allora di far esibire i bambini fuori dalla scuola. Secondo la dirigente, l’iniziativa - avrebbe discriminato i 28 bambini su 77 che non partecipano all’ora di religione perché’ appartenenti ad altri culti.

