Cori natalizi vietati, i bimbi cantano fuori dalla scuola

Dopo settimane di prove per preparare l’esibizione di Natale la scuola ha vietato i cori religiosi. Il professore di religione della quinta elementare della scuola di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, ha deciso allora di far esibire i bambini fuori dalla scuola. Secondo la dirigente, l’iniziativa - avrebbe discriminato i 28 bambini su 77 che non partecipano all’ora di religione perché’ appartenenti ad altri culti.