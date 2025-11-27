Logo Tgcom24
i fatti del 23 ottobre

Collegno, il video dell'aggressione a Marco Veronese

L'imprenditore 39enne è stato ucciso sotto l'abitazione dei genitori

27 Nov 2025 - 08:14
00:30 

L'aggressione a Marco Veronese, imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino, sotto casa dei genitori, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona. Anche sulla base di queste immagini, i carabinieri di Torino, coordinati dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri, hanno proceduto all'arresto del presunto autore dell'omicidio, Michele Nicastri, fidanzato dell'ex compagna della vittima che con la donna aveva avuto dei figli.

