CITTADINI ESASPERATI

Città devastata dai pro-Pal, Roma sborsa 100mila euro per ripulire

Mura imbrattate, vetrine rotte, manto stradale distrutto. E"il Campidoglio paga

di Alessio Fusco
18 Ott 2025 - 19:55
01:41 

Mura imbrattate, vetrine rotte, manto stradale distrutto. Sono alcune delle conseguenze provocate dai violenti che si sono infiltrati nelle ultime manifestazioni pro-Pal che si sono svolte a Roma. Ora, per ripulire la città, ci vorranno quasi 100mila euro. Finora il Campidoglio ha già sborsato circa 40mila euro, e altrettanti stima di doverne pagare per ripulire le facciate degli edifici pubblici imbrattate. Su quelli privati non interviene, a meno che Prefettura o Questura non segnalino scritte offensive o inneggianti alla violenza. Altrimenti è affare dei condomini o dei commercianti, ormai esasperati.

