Città devastata dai pro-Pal, Roma sborsa 100mila euro per ripulire

Mura imbrattate, vetrine rotte, manto stradale distrutto. E"il Campidoglio pagadi Alessio Fusco
Mura imbrattate, vetrine rotte, manto stradale distrutto. Sono alcune delle conseguenze provocate dai violenti che si sono infiltrati nelle ultime manifestazioni pro-Pal che si sono svolte a Roma. Ora, per ripulire la città, ci vorranno quasi 100mila euro. Finora il Campidoglio ha già sborsato circa 40mila euro, e altrettanti stima di doverne pagare per ripulire le facciate degli edifici pubblici imbrattate. Su quelli privati non interviene, a meno che Prefettura o Questura non segnalino scritte offensive o inneggianti alla violenza. Altrimenti è affare dei condomini o dei commercianti, ormai esasperati.