Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ECCO PERCHé è stato condannato

Ciro Grillo, le motivazioni della sentenza

Per i giudici la vittima""deve essere ritenuta pienamente attendibile"

di Massimiliano Di Dio
23 Dic 2025 - 18:54
01:34 
ciro grillo
motivazioni sentenza