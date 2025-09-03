Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
VITTIMA UNA TRENTENNE TEDESCA

Chioggia, turista accoltellata per strada: sospetti su un 25enne

Il giovane ha problemi di natura psichiatrica:"dopo l'interrogatorio è stato ricoverato in ospedale

di Alessandro Ongarato
03 Set 2025 - 13:11
01:25 

L'ha colpita con un coltello, per 12 volte, al collo, alla schiena, alle mani. Un gesto inspiegabile che ha trasformato in un incubo la vacanza a Sottomarina di Chioggia, località balneare in provincia di Venezia, di una famiglia tedesca. Vittima una donna di 30 anni, di Monaco di Baviera. Era appena uscita da casa, poco dopo le 23, per una breve passeggiata con il proprio cane, quando è stata pedinata e rincorsa da un uomo con il volto coperto da un casco. All'improvviso, l'aggressione. Poi la fuga.

I carabinieri di Chioggia, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, sarebbero già arrivati a una possibile soluzione. In caserma è stato portato un giovane sui 25 anni, con problemi di natura psichiatrica. Dopo essere stato interrogato, è stato ricoverato in un reparto dello stesso ospedale dove si trova la donna, ferita in modo grave ma non in pericolo di vita.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri