Chioggia, turista accoltellata per strada: sospetti su un 25enne

di Alessandro Ongarato
L'ha colpita con un coltello, per 12 volte, al collo, alla schiena, alle mani. Un gesto inspiegabile che ha trasformato in un incubo la vacanza a Sottomarina di Chioggia, località balneare in provincia di Venezia, di una famiglia tedesca. Vittima una donna di 30 anni, di Monaco di Baviera. Era appena uscita da casa, poco dopo le 23, per una breve passeggiata con il proprio cane, quando è stata pedinata e rincorsa da un uomo con il volto coperto da un casco. All'improvviso, l'aggressione. Poi la fuga.
I carabinieri di Chioggia, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, sarebbero già arrivati a una possibile soluzione. In caserma è stato portato un giovane sui 25 anni, con problemi di natura psichiatrica. Dopo essere stato interrogato, è stato ricoverato in un reparto dello stesso ospedale dove si trova la donna, ferita in modo grave ma non in pericolo di vita.
