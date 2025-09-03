Chioggia, turista accoltellata per strada: sospetti su un 25enne

L'ha colpita con un coltello, per 12 volte, al collo, alla schiena, alle mani. Un gesto inspiegabile che ha trasformato in un incubo la vacanza a Sottomarina di Chioggia, località balneare in provincia di Venezia, di una famiglia tedesca. Vittima una donna di 30 anni, di Monaco di Baviera. Era appena uscita da casa, poco dopo le 23, per una breve passeggiata con il proprio cane, quando è stata pedinata e rincorsa da un uomo con il volto coperto da un casco. All'improvviso, l'aggressione. Poi la fuga.