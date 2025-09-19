Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere

La decisione potrebbe arrivare entro poche ore. Chico Forti, l'imprenditore trentino di 66 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio volontario, e rientrato dalla Florida in Italia nel 2024, potrebbe tornare libero. Il 17 settembre si è svolta l'udienza del tribunale di sorveglianza, al quale il detenuto ha chiesto la liberazione condizionale. Il giudice si è riservato di decidere. Se dovesse accogliere la richiesta di Chico Forti, dovrà comunque stabilire regole di comportamento. I legali che lo hanno difeso hanno sostenuto che l'ex surfista abbia già scontato una pena superiore - 25 anni - rispetto a quella che gli sarebbe stata inflitta nel nostro Paese per l'omicidio volontario. Quasi cinque anni in più.