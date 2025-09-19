Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La decisione potrebbe arrivare entro poche ore

Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere

Attesa la decisione del tribunale di sorveglianza: l'imprenditore trentino di 66 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio volontario, potrebbe uscire e tornare a Trento

di Beatrice Bortolin
19 Set 2025 - 15:03
01:23 

La decisione potrebbe arrivare entro poche ore. Chico Forti, l'imprenditore trentino di 66 anni, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio volontario, e rientrato dalla Florida in Italia nel 2024, potrebbe tornare libero. Il 17 settembre si è svolta l'udienza del tribunale di sorveglianza, al quale il detenuto ha chiesto la liberazione condizionale. Il giudice si è riservato di decidere. Se dovesse accogliere la richiesta di Chico Forti, dovrà comunque stabilire regole di comportamento. I legali che lo hanno difeso hanno sostenuto che l'ex surfista abbia già scontato una pena superiore - 25 anni - rispetto a quella che gli sarebbe stata inflitta nel nostro Paese per l'omicidio volontario. Quasi cinque anni in più.

chico forti
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri