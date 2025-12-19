Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Chiara Ferragni, il pandoro-gate
I suoi legali: "È innocente"

Chiara Ferragni in tribunale per l'arringa difensiva: "Sono fiduciosa"

L'influencer è imputata, assieme ad altri, per truffa aggravata per il caso Pandoro e Uova di Pasqua

di Stella Carrara
19 Dic 2025 - 19:42
01:23 
chiara ferragni
video evidenza