Chiamare un sindaco "Cetto La Qualunque" non è diffamazione

Il personaggio di Antonio Albanese, spiega l'Alta corte, è un simbolo, una denuncia "attraverso il paradosso e il sarcasmo della degenerazione di un certo sistema politico, caricatura estrema dell'amministratore pubblico clientelare e mediocre". Dunque, spiega la sentenza, in quella mail l'imputato faceva esercizio di legittima critica politica citando una figura notoriamente grottesca. E il reato non c'è.