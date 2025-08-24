Cede costone sul mare a Vico Equense, nessun ferito

Uno smottamento ha interessato un costone sul mare, a Vico Equense, in un tratto frequentato da numerose imbarcazioni di diporto e vicino alla spiaggia. Nessuno è rimasto ferito dal crollo, che ha provocato un forte boato e una grossa nube di polvere, oltre a un certo allarme tra i bagnanti. Il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, ha scritto su Facebook: "Una nuvola di polvere si è sollevata a seguito di uno smottamento. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale. Sono stato informato che l'area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento e che non si registrano danni a persone o cose".