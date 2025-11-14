Cecilia De Astis, l'Ong pro-rom: "L'incidente mortale ha scatenato discorsi d'odio"

Il Centro europeo per i diritti dei rom (Ong con sede a Bruxelles e uno statuto consultivo col Consiglio d'Europa) ha tenuto a dire la sua sull'incidente mortale di Cecilia De Astis, la 71enne investita e uccisa quattro baby rom a bordo di un'auto rubata. E lo ha fatto con una nota dal titolo: "Incidente mortale a Milano scatena discorsi d'odio e piano di sgombero nazionale contro i rom da parte dell'estrema destra italiana".