Lungo oltre mille metri e largo 50, conta 2.400 luci perimetrali, 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Sulle acque del Trasimeno, a Castiglione del Lago, torna a brillare l'albero galleggiante più grande al mondo frutto di una colossale opera ingegneristica. Lungo oltre mille metri e largo 50, l'albero sull'acqua conta 2.400 luci perimetrali, 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Una istallazione sorretta da 166 pali visibile dal borgo umbro fino al 6 gennaio.