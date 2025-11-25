Logo Tgcom24
Cronaca
in tribunale a milano

Caso Pandoro, per Chiara Ferragni chiesta condanna a un anno e 8 mesi | Lei: "Sono fiduciosa"

Sentenza attesa a gennaio. Il processo, celebrato con rito abbreviato, è sulle presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua

di Davide Loreti
25 Nov 2025 - 19:33
01:32 

"Sono fiduciosa", commenta l'influencer Chiara Ferragni all'uscita dal Tribunale di Milano. In aula aveva detto: "Tutto quello fatto era in buona fede, nessuno di noi ha commesso reato". Per lei la Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi nell'ambito del processo, celebrato con rito abbreviato, sulle presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. La richiesta arriva dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, che contestano alla Ferragni e ad altri due imputati il reato di truffa aggravata in relazione alle iniziative commerciali al centro dell'inchiesta. La sentenza a gennaio.

