Capodanno Milano, spuntano nuove vittime di abusi

Spuntano nuove denunce per i presunti abusi a Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sono almeno 5 le vittime delle "molestie collettive" in mezzo alla folla. Ma altre se ne starebbero aggiungendo, sollecitate anche dall'appello degli inquirenti a farsi avanti. La 20enne belga, che per prima ha raccontato l'incubo a un giornale del suo paese, avrebbe riconosciuto il "fiume di uomini", probabilmente 30 o 40 nordafricani, nelle immagini dalle telecamere fisse sequestrate.