Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Sospetta intossicazione alimentare

Campobasso, madre e figlia morte: erano state dimesse due volte

A causare il malessere sarebbe stato il pesce mangiato durante la vigilia di Natale

di Michela Pagano
28 Dic 2025 - 18:53
01:33 
intossicazioni alimentari