Campi Flegrei, i parametri sono tutti in aumento costante

Nell'area dei Campi Flegrei i segnali del bradisismo crescono: il suolo si solleva di due centimetri e mezzo al mese, le scosse dell'ultima settimana sono state di più e le fumarole della Solfatara toccano temperature fino a 170 gradi. L'ultimo bollettino dell'Osservatorio Vesuviano conferma un trend in aumento su tutti i fronti - deformazione, gas, temperatura - ma per ora l’allerta resta gialla. Una situazione sotto controllo, spiegano i ricercatori, ma che richiede attenzione costante. Le reti di monitoraggio misurano ogni variazione in tempo reale: l'obiettivo è capire se i fenomeni attuali siano parte di un ciclo naturale o il segnale di un'evoluzione più profonda.