Cagliari, viaggi e ville con i soldi destinati alle coste sarde

Ville di lusso, viaggi e persino l'acquisto di quattro immobili. Anziché proteggere gli ecosistemi delle coste sarde avrebbero utilizzato i soldi dei fondi per altri scopi. Ai domiciliari sono finiti in tre: l'ex direttore pro tempore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Giovanni Piero Sanna, la sorella Maria Grazia e un loro amico brasiliano Tiago Geissler Queiroz. Sono accusati dalla procura di Cagliari di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al 2024, destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero dell'Isola.