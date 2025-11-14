Logo Tgcom24
Cagliari, viaggi e ville con i soldi destinati alle coste sarde

Ai domiciliari sono finiti in tre. Sono accusati dalla procura di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al 2024, destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero dell'Isola

di Andrea Noci
14 Nov 2025 - 12:53
Ville di lusso, viaggi e persino l'acquisto di quattro immobili. Anziché proteggere gli ecosistemi delle coste sarde avrebbero utilizzato i soldi dei fondi per altri scopi. Ai domiciliari sono finiti in tre: l'ex direttore pro tempore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Giovanni Piero Sanna, la sorella Maria Grazia e un loro amico brasiliano Tiago Geissler Queiroz. Sono accusati dalla procura di Cagliari di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al 2024, destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero dell'Isola.

