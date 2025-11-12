Brianza, getta benzina sul volto della moglie e tenta di darle fuoco: arrestato

Un 46enne, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza nei confronti della moglie, che aveva chiesto il divorzio e lo aveva già denunciato a giugno. L'uomo, che è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, il 5 novembre ha atteso che la donna uscisse dal luogo di lavoro a Seregno, in Brianza, per aggredirla e minacciarla. Una volta immobilizzata vicino alla macchina le ha gettato benzina sul volto tentando di darle fuoco, ma la vittima è riuscita a salvarsi entrando "all'interno della propria auto" e chiamando il 118. La violenza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri.