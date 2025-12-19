Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'OLTRAGGIO

Brescia, uomo vandalizza il presepe "inneggiando ad Allah"

Statuetta rovinata e braccio reciso

di Alessandro Tallarida
19 Dic 2025 - 20:37
01:34 

La statuetta rovinata, con quella tunica che sembra strappata e il braccio reciso, è il danno più evidente. Ma più di quello a indignare è stato il gesto: quei colpi che un cittadino di origini straniere ha inferto al presepe allestito sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia. Non un semplice, seppur grave, atto vandalico, ma un oltraggio a uno dei simboli più profondi della cristianità. Mentre tentava di distruggere il presepe "inneggiava ad Allah", hanno raccontato alcuni testimoni.

video tg
brescia
presepe