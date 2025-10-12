Boom di matrimoni civili a Pompei in ville storiche e resort

Gli scavi archeologici di Pompei accolgono circa 4 milioni di turisti l'anno, e non è da meno il santuario dedicato alla Vergine, con i suoi fedeli. Grandi numeri a cui adesso iniziano ad aggiungersi anche quelli legati al turismo dei matrimoni. Infatti, il regolamento comunale è stato modificato, e se prima era possibile sposarsi solo all'interno del municipio, ora sarà possibile celebrare il rito anche altrove, ammesso che la struttura scelta abbia i requisiti previsti dal bando a cui si deve partecipare per potersi accreditare. "Dopo questa decisione - dice il sindaco di Pompei - le richieste per il giorno del sì sono sensibilmente aumentate soprattutto quelle che provengono dall'estero".