Blitz antimafia, 9 arresti per estorsioni e spaccio di droga

Due anni di indagini del nucleo operativo dell'arma di gravina hanno permesso di ricostruire vertici, ruoli e organizzazione dei Santapaola Ercolano in quei due comuni. Anche lo spaccio di marijuana era gestito dal braccio destro del macellaio, per evitare che finisse nelle mani di altri gruppi criminali. E i soldi della droga e delle estorsioni finivano in una cassa comune, insieme anche a generi alimentari, destinati pure alle famiglie dei detenuti