Blitz a Milano contro le rapine in strada: 50 persone coinvolte

Sono cinquanta le persone coinvolte nell'operazione della Squadra Mobile della Questura di Milano per una serie di rapine per strada, nelle stazioni della metro e a bordo di altri mezzi pubblici. Diciotto sono minorenni. Per alcuni è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per altri un fermo disposto dal pm. Agli indagati è contestata l'associazione a delinquere. Le indagini hanno permesso di svelare anche un "sistematico" e "permanente" canale di ricettazione della refurtiva. L'attività di riciclaggio era riconducibile a una famiglia di origine romena, i cui componenti (sette persone in tutto) sono stati arrestati.