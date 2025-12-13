Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
all'attacco femministe e sinistra

Barbie in mostra ad Arcore, scoppia la polemica

L'iconica bambola è stata scelta dagli organizzatori per portare un contributo alla lotta contro la violenza di genere. Non la pensano così femministe e sinistra

di Elena Tambini
13 Dic 2025 - 20:25
01:31 

Ad Arcore (Monza e Brianza), una quarantina di chilometri da Milano, per parlare di violenza di genere, hanno scelto loro… le Barbie. Ma la mostra, a Villa Borromeo, è già diventata un caso. All'attacco femministe e sinistra, "Questo stereotipo di donna alta bella bionda con gli occhi azzurri, un po' il simbolo della donna oggetto. Questo collegamento con la violenza di genere sembra forzato è proprio alla base della violenza di genere", commenta Carla Giuzzi (Si). Generazioni di bambine, dal 1959 hanno giocato con loro e le Cinquecento Fashion Dolls esposte, secondo il Comune, rappresentano un raffinato percorso storico sui ruoli femminili. Tra chi difende Barbie e chi la processa, le sale di Villa Borromeo continuano a riempirsi. In tanti vengono ad ammirare le 500 fashion dolls, inconsapevoli protagoniste di una polemica che non finirà di certo il 18 gennaio, quando ognuna di loro tornerà nella propria scatola...

barbie
arcore