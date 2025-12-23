Banda di ladri albanesi sgominata a Verona

La Squadra Mobile di Verona ha messo fine alle scorribande di una banda di quattro cittadini albanesi, età compresa tra i 25 e i 28 anni, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'ultimo colpo, solo cinque giorni fa, il 19 dicembre: due case svaligiate in città, con asportazione di una cassaforte contenente gioielli e denaro contante. I malviventi sono stati fermati mentre rientravano alla base con la refurtiva ancora in auto. Grazie a pedinamenti e appostamenti durati settimane, gli investigatori hanno identificato il veicolo usato. I ladri agivano con precisione: mai più di 15 minuti per svuotare un'abitazione, utilizzando sempre lo stesso modus operandi e arnesi professionali per forzare grate e casseforti. Nella perquisizione della loro casa fuori città sono stati sequestrati altri preziosi e contanti. Sono in corso accertamenti per restituire gli oggetti ai legittimi proprietari.