Banda di ladri albanesi sgominata a Verona

La polizia arresta quattro giovani specializzati in furti lampo nelle abitazioni: bloccati con il bottino dell'ultima razzia del 19 dicembredi Alessandro Ongarato
La Squadra Mobile di Verona ha messo fine alle scorribande di una banda di quattro cittadini albanesi, età compresa tra i 25 e i 28 anni, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'ultimo colpo, solo cinque giorni fa, il 19 dicembre: due case svaligiate in città, con asportazione di una cassaforte contenente gioielli e denaro contante. I malviventi sono stati fermati mentre rientravano alla base con la refurtiva ancora in auto. Grazie a pedinamenti e appostamenti durati settimane, gli investigatori hanno identificato il veicolo usato. I ladri agivano con precisione: mai più di 15 minuti per svuotare un'abitazione, utilizzando sempre lo stesso modus operandi e arnesi professionali per forzare grate e casseforti. Nella perquisizione della loro casa fuori città sono stati sequestrati altri preziosi e contanti. Sono in corso accertamenti per restituire gli oggetti ai legittimi proprietari.