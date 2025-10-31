Logo Tgcom24
Salvatore Riccobene aveva 90 anni

Pavia, difese la vicina dallo stalker e venne picchiato: morto l'anziano eroe

È deceduto in ospedale dopo un mese di agonia. Il ricordo della moglie

di Elena Tambini
31 Ott 2025 - 19:02
01:35 

Ha sentito le urla della sua vicina di casa a Mortara, in provincia di Pavia. Sapeva che da tempo un uomo la perseguitava. E così, nonostante gli acciacchi dei suoi 90 anni, non ci ha pensato due volte. Salvatore Riccobene è intervenuto: è stato aggredito ed è morto dopo in ospedale dopo un mese di agonia. Il racconto della moglie: "L'aggressore ha fatto cadere me, quindi mio marito ha reagito e lui gli ha dato un'altra spinta. Lui è morto, io ho avuto un ematoma grandissimo".

pavia