Aeroporti europei in tilt per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri

Attese fino a tre ore per i viaggiatori extra-Ue. "Colpa" delle verifiche automatizzate recentemente introdottedi Giulia Ronchi
Aeroporti europei in crisi per i nuovi controlli sui passeggeri stranieri, con attese fino a tre ore per i viaggiatori extra-Ue. La colpa? L'introduzione dei nuovi controlli automatizzati che registrano l'ingresso e l'uscita di persone provenienti dagli Stati fuori dall'area Schengen. A denunciare il problema è Aci Europe, l'associazione che riunisce le società di gestione degli scali, che chiede alla Commissione Ue di intervenire.