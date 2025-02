Il Carnevale di Venezia "Il tempo di Casanova" è decollato oggi all'insegna dell'arte di strada e della commedia dell'arte.Durante la giornata sono arrivati migliaia di visitatori in città per festeggiare il Carnevale, tantissime le maschere che si sono fatte fotografare e che hanno sfilato sul palco di piazza San Marco che per tutta la giornata ha ospitato spettacoli e la sfilata della Maschera più bella.