A Venezia boom di turisti a Natale

Assieme a Milano e Roma la città lagunare è in cima alla lista delle preferenzedi Paolo Brinis
Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all'aeroporto.
