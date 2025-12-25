Logo Tgcom24
Cronaca
Tra le mete più ambite

A Venezia boom di turisti a Natale

Assieme a Milano e Roma la città lagunare è in cima alla lista delle preferenze

di Paolo Brinis
25 Dic 2025 - 13:15
01:25 

Venezia si conferma una delle mete preferite per trascorrere il Natale sia per gli italiani sia per gli stranieri, al terzo posto in Italia per numero di arrivi all'aeroporto.

