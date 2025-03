A Sambuca Pistoiese, paese senza medico da due anni

"Cerco un medico coraggioso che faccia una scelta di cuore". Una lettera aperta per chiedere a un dottore di buona volontà di avventurarsi tra le colline tosco-emiliane e aprire il suo studio a Sambuca Pistoiese, 1.400 abitanti, soprattutto anziani. Per curarsi devono percorrere almeno 20 chilometri: l'ultimo medico è andato via due anni fa. Dopo la chiusura dell'ambulatorio diurno, a fare la spola tra i paesini delle montagne pistoiesi, sono rimasti un medico e un'infermiera. Ma la loro presenza non è garantita.

"Senza la loro buona volontà non so cosa potremmo fare", ha sottolineato il cantautore Francesco Guccini, che da tempo si è trasferito a Pavana, poco distante da Sambuca. Il sindaco però non demorde: serve un nuovo medico, con un po' di coraggio e po' di spirito d'avventura. Il lavoro e l'aria buona sono garantiti.