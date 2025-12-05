Logo Tgcom24
A Rimini è allarme lupi

Fra i cittadini la paura cresce e le proteste anche

di Maria Stella Carrara
05 Dic 2025 - 19:37
Sull'erba ancora i segni dell'attacco, l'ultimo in ordine di tempo. Nel giardino recintato di una casa colonica a Rimini i lupi hanno sbranato tre agnellini e un alpaca. 

In città e nelle campagne riminesi le aggressioni sono aumentate, i residenti della zona ne hanno contate a decine negli ultimi mesi. I lupi oramai si sono spinti fino alle abitazioni e hanno imparato dove trovare cibo facile. Fra i cittadini la paura cresce e le proteste anche.

