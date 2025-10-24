Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il paradosso

A Prato ambulanza multata nella Ztl

Respinto il ricorso dei volontari, inizialmente il Comune ferma il mezzo sbagliato, poi...

di Ilaria Liberatore
24 Ott 2025 - 19:54
01:31 

Il primo verbale è del 2020, la multa di 98 euro... ma c'è il Covid. "Viene inviato probabilmente in piena pandemia, quando i nostri volontari erano impegnati a gestire ben altre emergenze, quindi probabilmente la multa si perde nell'etere", spiega Davide Costa, direttore Croce Viola di Sesto Fiorentino. Nel 2024 arriva un'ingiunzione di pagamento, maggiorata a 316 euro. L'associazione fa ricorso, ma viene respinto e il Comune impone il fermo amministrativo. Ma non dell'ambulanza oggetto della contestazione, bensì di un'altra, più nuova e performante. Con il rischio di perdere vite umane, per il mancato soccorso... I volontari quindi decidono di coinvolgere la stampa, con il risultato che il Comune sblocca almeno il mezzo fermato...

prato
video tg