A Prato ambulanza multata nella Ztl

Il primo verbale è del 2020, la multa di 98 euro... ma c'è il Covid. "Viene inviato probabilmente in piena pandemia, quando i nostri volontari erano impegnati a gestire ben altre emergenze, quindi probabilmente la multa si perde nell'etere", spiega Davide Costa, direttore Croce Viola di Sesto Fiorentino. Nel 2024 arriva un'ingiunzione di pagamento, maggiorata a 316 euro. L'associazione fa ricorso, ma viene respinto e il Comune impone il fermo amministrativo. Ma non dell'ambulanza oggetto della contestazione, bensì di un'altra, più nuova e performante. Con il rischio di perdere vite umane, per il mancato soccorso... I volontari quindi decidono di coinvolgere la stampa, con il risultato che il Comune sblocca almeno il mezzo fermato...