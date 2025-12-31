Logo Tgcom24
Cronaca
IL GIALLO

19enne trovata senza vita, i parenti verso Milano per il riconoscimento

L'autopsia sul corpo della donna verrà eseguita il 2 gennaio

di Beatrice Bortolin
31 Dic 2025 - 18:50
01:34 
milano