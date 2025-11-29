"Timbravano e uscivano a far la spesa": indagati 7 dipendenti dell'Asp di Reggio Calabria

Sette dipendenti del polo sanitario di Bovalino, ricadente sotto l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, sono indagati per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri diretta da Giuseppe Casciaro, a seguito di un'indagine che avrebbe svelato un diffuso fenomeno di assenteismo. Le indagini, avviate nel giugno 2022, avrebbero ricostruito un meccanismo ben organizzato: i dipendenti timbravano i badge aziendali per sé e per i colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, con un danno per l'Amministrazione regionale e per l'erario. Durante le assenze, gli indagati si dedicavano a commissioni personali, spesa e altre attività private. I militari, con pedinamenti, servizi di osservazione e sistemi di videosorveglianza, avrebbero documentato come la pratica fosse diffusa, delineando un vero e proprio "modus operandi" strutturato e consolidato. L'intervento giudiziario, spiegano gli investigatori, "si è reso necessario per interrompere un illecito meccanismo di astensione dal lavoro, volto a tutelare l'efficienza del servizio pubblico e garantire la regolarità dell'attività dell'Azienda sanitaria provinciale".