Stuprata in pieno giorno mentre fa jogging nel parco

Era appostato tra vegetazione e cespugli, pronto per l'agguato. Ha colto di sorpresa così, venerdì scorso all'ora di pranzo, una donna aggredita e stuprata mentre faceva jogging vicino al fiume di San Mauro Pascoli, in provincia di Cesena. Il responsabile, 26 anni originario del Gambia, è stato poi catturato e arrestato dai carabinieri. Con precedenti specifici, per molestie e violenza sessuale, l'uomo era in attesa di rimpatrio. Venerdì la cinquantenne, intorno alle ore 13 correva lungo la ciclovia, abitulamente frequentata da sportivi, quando l'aggressore le ha sbarrato la strada, l'ha malmenata e trascinata in un luogo appartato per abusarne. Nella colluttazione la donna è riuscita a graffiare la mano del suo aguzzino. Rimasta sola, la vittima è riuscita subito a dare l'allarme.



