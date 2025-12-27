Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti

Una cellula di Hamas attiva in Italia e che ha finanziato con sette milioni di euro l'organizzazione terroristica. La stessa responsabile degli attentati avvenuti in Israele il 7 ottobre del 2023. A sostenerlo sono laProcura nazionale antiterrorismo e quella di Genova, che hanno chiesto e ottenuto l'arresto di 9 persone. Tra loro Mohammed Hannoun, considerato membro del comparto estero di Hamas e al vertice della cellula italiana. Sotto inchiesta anche tre associazioni di beneficenza. Il denaro partito dall'Europa, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe dato un contributo rilevante ai delitti commessi dall'organizzazione attiva nella striscia di Gaza. L'inchiesta è partita dopo il 7 ottobre.