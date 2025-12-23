Logo Tgcom24
L'INTERROGAZIONE

"Sanità agli stranieri e non agli italiani", polemica in Emilia-Romagna

di Enrico Laurelli
23 Dic 2025 - 19:37
La Lega chiede di fare chiarezza sui costi delle prestazioni sanitarie alle persone temporaneamente presenti in Italia e non in regola col permesso di soggiorno

video evidenza
emilia-romagna