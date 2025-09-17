Pisa, parla il professore accusato di sionismo: "Io preso a calci e pugni"

"Il blitz di un gruppo di"studenti pro-Pal ha interrotto la sua lezione universitaria accusandolo di "imperialismo"di Andrea Noci
Nemmeno venti minuti dopo l'inizio della lezione di diritto comparato, un gruppo di studenti pro Pal irrompe in quest'aula dell'università di Pisa. Saliti sulla cattedra, strappano libro e microfono al professore -accusato dal collettivo di essere sionista, interrompendo il corso davanti a duecento alunni rimasti attoniti. "Uno studente ha provato a strappare la bandiera di uno di questi attivisti ed è stato preso a calci e pugni. mi è venuto istintivo di mettermi nel mezzo, frappormi come deterrente visto che ero il docente e mi sono preso un cazzotto" ha raccontato il professore, che è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in Questura a sporgere denuncia. La solidarietà è arrivata dalla ministra dell’Università, che ha definito l’episodio intollerabile e un attacco alla libertà accademica, così come dal rettore dell'università.
