Notte magica in Italia: l'aurora boreale colora tre Regioni

L'aurora boreale ha colorato i cieli d'Italia, regalando nella notte tra l'11 e il 12 novembre uno spettacolo luminoso visibile in diverse regioni. Dalle Alpi alla Sardegna, le tonalità di rosso, viola e fucsia hanno illuminato l'orizzonte grazie a una potente tempesta geomagnetica di classe G4, tra le più intense dell'anno. Fenomeni particolarmente suggestivi sono stati osservati in Piemonte e Valle d'Aosta, dove le webcam di Skyway Monte Bianco e Cervino Ski Paradise hanno immortalato il cielo tinto di luce magnetica.