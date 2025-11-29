Milano, viaggio nei campi rom dove i bambini sfuggono ai radar

L'inviato di Tgcom24 in giro per il capoluogo lombardo fa una fotografia della situazione"di Gigi Sironi
Sono nati in Italia da genitori di etnia rom, hanno vissuto in un roulotte prima, ora in una casa popolare. Non si sa se occupata abusivamente o assegnata regolarmente. Sono i bambini che spesso sfuggono ai radar. Alcuni vanno a scuola per un tempo, poi spariscono e non ci vanno più. Un mondo difficile da registrare. Sono i bambini che vivono tra vecchie batterie e bombole del gas, senz'acqua, senza scuola e senza luce. Sono i bambini dei campi rom di Milano.