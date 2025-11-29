Logo Tgcom24
Milano, viaggio nei campi rom dove i bambini sfuggono ai radar

L'inviato di Tgcom24 in giro per il capoluogo lombardo fa una fotografia della situazione"

di Gigi Sironi
29 Nov 2025 - 21:01
02:30 

Sono nati in Italia da genitori di etnia rom, hanno vissuto in un roulotte prima, ora in una casa popolare. Non si sa se occupata abusivamente o assegnata regolarmente. Sono i bambini che spesso sfuggono ai radar. Alcuni vanno a scuola per un tempo, poi spariscono e non ci vanno più. Un mondo difficile da registrare. Sono i bambini che vivono tra vecchie batterie e bombole del gas, senz'acqua, senza scuola e senza luce. Sono i bambini dei campi rom di Milano.
 

