"Italia-Israele, non si doveva giocare", le immagini del corteo a Udine

"Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele". Con queste parole è partito da piazza della Repubblica il corteo promosso dal Comitato per la Palestina di Udine contro la partita Italia-Israele. Ad aprire, gli esponenti della comunità palestinese che hanno denunciato "il genocidio del popolo palestinese" e chiesto "il riconoscimento di uno Stato di Palestina come unica soluzione per il Medio Oriente". Sono oltre 5mila i partecipanti, secondo una prima stima della Questura. Al megafono chi protesta continua a ripetere: "Non si doveva giocare". Ogni tanto viene acceso un fumogeno. Lungo il corteo anche una maxi bandiera della Palestina. I manifestanti criticano "le due misure dell'Occidente", accusando l'Italia di "contraddire la propria Costituzione, fondata sui diritti umani, ospitando un evento che appoggia il genocidio". Dal corteo, aperto dallo striscione del Comitato per la Palestina di Udine - "Nessuna legittimazione all'occupazione israeliana" - si levano cori come "Palestina libera" e "Gaza libera".